Абаскаль вспомнил, о чем подумал, когда получил предложение от «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль вспомнил о своих мыслях перед тем, как возглавить красно-белых.

По словам испанца, ему запомнилась победа москвичей в матче группового турнира ЛЧ против «Севильи» — 5:1. Тогда за «Спартак» забивали Квинси Промес (дубль), Лоренсо Мельгарехо, Денис Глушаков и Луис Адриано.

«Я запомнил, что «Спартак» обыграл «Севилью» со счетом 5:1, команду, которая добивалась серьезных результатов на европейском уровне. Со стороны я видел это одним взглядом, но внутри я увидел большой потенциал и узнал, насколько он велик в России. На меня также очень повлиял Лука Каттани, который тогда был спортивным директором. Благодаря этому я смог со спокойной душой работать над этим проектом. Я доволен принятым решением.

Я честен. Все тренеры сталкиваются с трудностями. «Спартак» был на 10-м месте в чемпионате по итогам прошлого сезона. Команда должна была бороться за титул практически без изменений в составе. У нас сильная рабочая культура, очень хорошее футбольное образование и игроки, которые очень уважают свой клуб и своих болельщиков. Это помогло нам добиться результатов.

Для меня очень важна атмосфера, которую мы создали, это помогает быстрее донести нужную информацию. Я верю не только в работу тренера, я верю в свой персонал, в ежедневное общение, и благодаря этому сочетанию все происходит быстро. Ожидания стали выше, но это нормально», — заявил Абаскаль в интервью испанскому изданию Relevo.

Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года. В этом сезоне команда идет на втором месте с 36 очками.