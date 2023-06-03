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РПЛ

Сегодня, 20:11

Абаскаль о поражении от «Крыльев»: «После 20 минут игры счет должен был быть с разницей в два мяча»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился мнением о поражении от «Крыльев Советов» (0:1) в матче 30-го тура РПЛ.

«По истечении 20 минут игры счет должен был быть уже с разницей в два мяча. В футболе все решает эффективность. Мы в этом сезоне забили 60 голов. В предыдущем матче у нас десять разных футболистов нанесли удар по воротам соперника. Сегодня у нас тоже было большое количество моментов — штанга, перекладина, множество моментов! Я первый, кто будет себя критиковать. Я всегда самокритичен.

Даже не могу сосчитать, сколько мы не забили пенальти по ходу сезона. Вчера на тренировке я видел удар вправо, сегодня он пошел влево, и мы не забили. В футболе побеждает тот, кто эффективнее. Я не намерен менять подход, который позволяет нам создавать моменты. Однозначно, мы должны прибавлять в качестве последнего удара.

Но уходить на перерыв, имея четыре желтых карточки. Конечно, это влияет на футболистов, они будут бояться. Как они будут ставить ногу? Как они будут останавливать контратаки, имея желтые карточки? В эпизоде с пенальти, арбитр сначала даже не увидел, что было касание. Он показывал удар от ворот. Но мы сами виноваты в своих ошибках. Сегодняшняя эффективность привела к такому результату», — сказал Абаскаль.

«Спартак» с 54 очками занял третье место по итогам сезона-2022/23 РПЛ. «Крылья Советов» набрали 32 очка и избежали стыковых матчей. Самарцы обошли «Факел» и «Пари НН» и заняли 12-е место в РПЛ.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
12
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