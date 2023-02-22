Абаскаль высказался о борьбе «Спартака» с «Зенитом» за чемпионство

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, не отвлекают ли его разговоры о том, что команда является конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство.

— Не отвлекает ли то, что в ваш адрес идет много комплиментов, называют конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство?

— Надеюсь, я правильно понял вопрос. Начну издалека, когда я завершил карьеру футболиста, мне было 18 лет. Я был в академии «Барселоны» и у меня был момент самодавления. Семья и друзья видят, как ты попадаешь в такую значимую академию. Так и создается серьезное давление.

Да, комплименты отвлекают, скажу на своем опыте. Лучше их не чувствовать и не воспринимать.

Так бывает, что когда все получается, то в другой момент уже нет. Это может быть. Я стараюсь довести свой урок до команды, что все комплименты обманчивы: сегодня мы хороши, а завтра мы проиграем, и все поменяется.

Сегодня я получил удовольствие от игры своей команды: с каким желанием и настроем они сегодня вышли сделало меня счастливым.

Что касается предсезонного турнира, то я получил удовольствие, видя, как справляется моя команда, — сказал Абаскаль.