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Сегодня, 19:15

Абаскаль: «Промес почувствовал дискомфорт, едва появившись на поле. Скоро проведем обследование»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о состоянии нападающего команды Квинси Промеса.

«Что до Промеса, то он тренировался с командой и вчера, и сегодня. Был готов выйти. Почувствовал дискомфорт, едва появившись на поле. Скоро проведем обследование и узнаем надолго ли он выбыл», — сказал Абаскаль.

Промес начал матч 21-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0) в запасе и вышел на поле на 46-й минуте, заменив Шамара Николсона. Затем через 5 минут произошла обратная замена и вместо Промеса на поле вышел Кейта Бальде.

Квинси Промес
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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