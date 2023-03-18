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Сегодня, 14:50

Абаскаль о травме Джикии: «Еще не было времени, чтобы уточнить его состояния»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Георгий Джикия.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о травме защитника команды Георгия Джикии.

Джикия получил травму в матче 20-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2). Он покинул поле на 76-й минуте встречи. Его заменил Кейта Бальде.

— После выхода второго форварда «Спартак» усилил игру, пошли моменты. Нет ли у вас желания сделать схему с двумя нападающими основной?

— Возможно, почему нет? И до этой игры мы использовали схему с ромбом и двумя нападающими. Всегда должен быть определенный контекст. Раньше мы использовали двух форвардов одновременно, возможно, в будущем снова прибегнем к этому.

— Насколько серьезна травма капитана? Можно ли уже сейчас утверждать, что Джикия не поедет в сборную?

— Не знаю, я не врач. Еще не было времени, чтобы уточнить по поводу его состояния.

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Георгий Джикия
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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