Абаскаль об игре «Спартака»: «Поверьте, в следующем сезоне будет совершенно другая картина»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что в следующем сезоне команда сыграет в более прагматичный футбол.

— Может, «Спартаку» не хватило простой однобокой игры? Взять в пример ЦСКА, который играет по одной и той же схеме. Не жалеете ли вы, что не играли более просто?

— Играть в простой футбол — самая простая вещь на свете. Работа тренера должна быть направлена на то, чтобы превосходить соперника и атаковать на последнем отрезке с количественным или качественным преимуществом. Я чувствую, что хочу другой вид футбола. Когда команда создает себе моменты, за счет того, что двигает соперника, разгоняет действия. Да, как вы сказали, мы чемпионы по XG. И это определенный сигнал. Это может быть и положительным сигналом, а может говорить о том, что нам чего-то не хватает. В этом сезоне Денисов забил первый гол в карьере, Зобнин забил 5 голов, он не забивал больше за всю свою карьеру в России. Простота она придет после того, как мы проведем 40 матчей зрело, после ошибок, когда наберем опыта. Пруцев, Игнатов, Хлусевич, Литвинов, Денисов проводят первый сезон как игроки основы, с той ответственностью, которую они получают. Поверьте мне, в следующем сезоне будет совершенно другая картина. Прагматики будет намного больше. Уже есть понимание, стиль игры.

— Болельщики согласятся с вами, потому что простой футбол — это не спартаковский стиль.

— Есть ветераны, которые рассказывали нам про спартаковский футбол. Мы их очень уважаем. Я хочу продолжить эту традицию. Хочу, чтобы люди, болеющие за «Спартак», могли видеть этот футбол. Надеюсь, мы в будущем получим эти моменты.

— Чего не хватило весной, чтобы набрать такое же количество очков, как и осенью?

— Эффективности, решительности. Все очень просто. Также я вижу тот незасчитанный гол в матче с «Уралом» как некоторую точку, после которой потерялась уверенность.

По итогам сезона-2022/23 «Спартак» занял третье место с 54 очками.