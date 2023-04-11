Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль женился

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль женился, сообщила пресс-служба красно-белых. 33-летний испанец и его избранница Алехандра расписались в Москве.

«Нет никаких случайностей или совпадений. Мы идем к местам и людям, которые всегда ждали нас. Между нами было только время, никогда не было расстояния. Я бы сделал это тысячу раз. Ты — мой проводник, мой свет. Настоящая любовь. Я люблю тебя, моя жена», — написал Абаскаль в социальной сети.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В феврале 2023-го московский клуб продлил контракт со специалистом до лета 2025 года.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 22 турах.