Сегодня, 19:10
Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев подвел итоги матча 15-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1).
«Спартак» — с победой. Хороший матч. В первом тайме 15 минут играли так, как планировали. Потом немного отдали инициативу. Заменами нейтрализовали преимущество «Спартака». Поблагодарил футболистов, качество игры улучшается. Единственное, не хватает мастерства в завершении, будем работать над этим», — заявил Талалаев.
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 15 матчах. «Торпедо» располагается на последней, 16-й позиции с 6 очками.
В следующем туре «Спартак» 5 ноября сыграет в гостях с «Сочи». «Торпедо» днем позднее встретится на своем поле с самарскими «Крыльями Советов».
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