Талалаев: «Дайте 6 недель, и вы увидите изменения в качестве игры «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:1) в матче 13-го тура РПЛ.

«Понятно, что матч для меня необычный — первый в родном клубе. Чувствовал небольшое напряжение, но футболисты своей игрой в первые 30 минут его сняли. Очень понравилось, как команда вошла в игру. Считаю, что первый тайм за нами. Но свои три момента мы, к сожалению, не использовали. По самоотдаче, желанию, движению до 35-й минуты вопросов не возникало. Ребятам сказал, что чуда сегодня не произошло. Но мы ориентируемся не на чудо, а на плодотворную работу. Итоги мы четко знаем: дайте 6 недель, и вы увидите изменения в качестве игры команды», — приводит слова Талалаева сайт клуба.

13 октября «Торпедо» объявило о подписании контракта с Талалаевым. Последним местом работы 51-летнего специалиста был «Ахмат».

«Торпедо» идет на последнем, 16-м месте в турнирной таблице РПЛ с 6 очками в 13 встречах.