Талалаев: «Со Смольниковым у меня все хорошо. Мы договорились встретиться и отдельно обсудить его игру»

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев прокомментировал замену защитника Игоря Смольникова по ходу матча 15-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1).

— Показалось, что у вас возник конфликт со Смольниковым после его замены.

— Замена была плановой. Были футболисты, которые не полностью готовы физически. Не знаю, что вы подразумеваете под словом «конфликт». Если мой футболист не будет недоволен после замены, то я выгоню его из команды. Со Смольниковым у меня все хорошо. Мы договорились встретиться и отдельно обсудить его игру.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 15 матчах. «Торпедо» располагается на последней, 16-й позиции с 6 очками.

В следующем туре «Спартак» 5 ноября сыграет в гостях с «Сочи». «Торпедо» днем позднее встретится на своем поле с самарскими «Крыльями Советов».