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26 ноября, 19:34

Талалаев: «Быстрых нападающих младше 33-34 лет на российском рынке нет»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев рассказал о трансферных планах команд.

— Зимний перерыв. Будете ли рассматривать Дзюбу или похожего нападающего? Какой вы видите весну, чтобы остаться в РПЛ?

— Мы с тренерским штабом вчера до половины четвертого утра рассматривали кандидатов. У нас очень много ограничений. Болельщики Я всегда приглашаю болельщиков на тренировки, если не ходите на игры. Приходите на предыгровую, поделитесь эмоциями с футболистами. Чтобы игроки не выходили так и не отбывали номер, как это было в первом тайме сегодня. К сожалению, требовательные болельщики не приходят. Быстрых нападающих младше 33-34 лет на российском рынке нет. У нас и так одна из самых возрастных команд.

Есть причины для использования всех вариантов. Я могу сказать откровенно — мы просматриваем латино-американский и африканский рынок. Нам нужен быстрый нападающий, который может завершать усилия команды. Было несколько отрывов хороших. Понимаем, что Лаптев и Лебеденко не убегут, они неплохо играют в борьбе между линиями. Турищев не реализовывает пока что. Нам нужен быстрый забивной нападающий.

Мы попробовали все варианты. Выпустили Симоняна: по тренировкам видели, что не дотягивает, но может делать передачи. Попробовали Рейхмена, Рязанцева, Енина переводили, Лебеденко опускали в эти зоны. Все, чтобы были проникающие передачи.

На российском рынке игроков младше 32 лет с такими качествами нет. Мы вынуждены выходить на другие рынки. Если покупать балканцев, то их будет больше, чем россиян. Это тоже неправильно. Предстоит серьезная работа президенту, руководству, селекционной службе. Надеюсь, эти вопросы будут решены. Это видение нашего тренерского штаба. Либо найдем совместное решение, либо будем искать выход из ситуации.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Андрей Талалаев
ФК Торпедо (Москва)
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