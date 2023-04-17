Главный тренер «Торпедо» Клотет назвал арбитра Шадыханова клоуном

Главный тренер «Торпедо» Пеп Клотет назвал клоуном арбитра Павла Шадыханова в ходе матча 23-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

«На 45+1-й минуте был удален главный тренер «Торпедо» Москва Клотет Руис Жозеп за оскорбительный жест в адрес главного арбитра. После показа красной карточки Клотет Руис Жозеп оскорбил главного арбитра, назвав «клоуном», — сказано в протоколе встречи.

Ранее Клотета пригласили на заседание КДК РФС, на котором будет рассмотрено его поведение. Испанец возглавил «Торпедо» в конце марта этого года.