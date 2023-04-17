Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:03

Главный тренер «Торпедо» Клотет назвал арбитра Шадыханова клоуном

Игнат Заздравин
Корреспондент
Жозеп Клотет.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Главный тренер «Торпедо» Пеп Клотет назвал клоуном арбитра Павла Шадыханова в ходе матча 23-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

«На 45+1-й минуте был удален главный тренер «Торпедо» Москва Клотет Руис Жозеп за оскорбительный жест в адрес главного арбитра. После показа красной карточки Клотет Руис Жозеп оскорбил главного арбитра, назвав «клоуном», — сказано в протоколе встречи.

Ранее Клотета пригласили на заседание КДК РФС, на котором будет рассмотрено его поведение. Испанец возглавил «Торпедо» в конце марта этого года.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
Жозеп Клотет
Павел Шадыханов
7
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Альпинистка провела 500 дней одна в пещере. Она не мылась и воевала с мухами
«Динамо» обыграло «Пари Нижний Новгород» в матче РПЛ
Парламент Британии начал расследование в отношении премьера Сунака
Трепова после теракта пыталась пустить оперативников по ложному следу
Суд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима
Стало известно об изнасиловании найденной мертвой в Тихвине школьницы
Популярное видео
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Ростов» — «Зенит», «Торпедо» — «Спартак» и другие матчи
Спортивный директор «Оренбурга» оценил игру команды в матче против «Локомотива»
Майга — о Глушакове: «Приятно играть вместе с такими опытными футболистами»
Майга охарактеризовал тренерскую работу Юрана: «Он всегда рядом с игроками»
Александр Шикунов: «Комличенко не симулянт, он просто проявляет тактическую хитрость»
Игнатьев заявил, что «Ростов» лишил «Зенит» всех козырей
Тарханов заявил, что «Ростов» на равных играл с «Зенитом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Матч 25-го тура РПЛ «Спартак» — «Ростов» перенесен на другое время

Рапопорт заявил, что в России ВАР превратился из помощника в проблему