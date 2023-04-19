Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:56

Главный тренер «Торпедо» Клотет перепутал место проведения КДК РФС

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет приехал на заседание КДК РФС, но перепутал место его проведение. 19 апреля мероприятие проходит в офисе ФНЛ.

Информацию о месте проведения КДК РФС подтвердил президент «Торпедо» Ярослав Савин.

17 апреля стало известно о том, что испанский специалист приглашен на заседание комитета.

Клотет получил красную карточку в конце первого тайма 23-го тура РПЛ «Торпедо» со «Спартаком» (1:2). После финального свистка тренер, проходя мимо судей, плюнул. Кроме того, ранее сообщалось, что Клотет назвал арбитра встречи Павла Шадыханова клоуном.

Футбол
РПЛ
Жозеп Клотет
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что делать Гусеву. Он уйдет из СКА, но куда дальше?
Капризовым восторгались, но не удержали. «Миннесота» начала плей-офф с победы
Дибров рассказал об обстоятельствах ДТП в Москве
Рамадан заканчивается: как отмечают Ураза-байрам
Рядовой Шариков заменил раненого командира и удержал оборону направления
Ураза-байрам – 2023: начало и конец, что нельзя делать
Популярное видео
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игрок «Крыльев» Гарре: «Дедушка рассказывал, как Марадона боролся за лучшие условия для сборной Аргентины»

Аргентинский полузащитник «Крыльев» Гарре объяснил, почему хочет получить российский паспорт