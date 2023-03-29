Главный тренер «Торпедо» Клотет: «Я сосредоточен на том, чтобы мы могли побеждать»

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет поделился ожиданиями от работы с командой.

— Талалаев до своего назначения в «Торпедо» сказал, что с этим игроки можно творить только чудо. Готов ли Клотет сделать чудо и сохранить команду в РПЛ?

— Сложно ответить на этот вопрос сейчас. Я сконцентрирован на том, чтобы выполнять задачи пошагово. Игрокам пристоит еще много работать. Я сосредоточен на том, чтобы мы могли побеждать, и шли к светлому будущему. Ждем поддержки от болельщиков.

— В РПЛ работает Абаскаль. Вы с ним общались перед назначением в «Торпедо»?

— Я уже знаю Абаскаля по его опыту в Италии, но лично с ним не общались. Знаю о Йокановиче по чемпионшипу, но никаких консультаций не проводили. Обычно мы спрашиваем у них о лиге, факторах игры в ней. Также у меня есть коллеги по тренерскому штабу, которые дают информацию об РПЛ и о «Торпедо».