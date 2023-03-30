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Сегодня, 12:13

Главный тренер «Торпедо» назвал турнирное положение команды в РПЛ ямой

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет заявил, что команда находится в яме, из которой предстоит выкарабкиваться.

«В «Бирмингеме» ситуация тоже была не из простых — было омоложение команды, мы сталкивались с большими проблемами. Большие вызовы были и в Италии, где мы балансировали между серией A и серией B, вылетали в серию B и пытались вернуться. Работа в «Торпедо» — не первый вызов. Проблема усугубляется тем, что до конца чемпионата осталось всего 10 матчей, в которых нам надо побеждать. Нам предстоит карабкаться из ямы», — приводит слова Клотета ТАСС.

«Торпедо» после 20 туров РПЛ занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков.

Источник: ТАСС
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
Жозеп Клотет
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