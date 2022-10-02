Савичев: «Празднование Смольникова не было провокацией. Он не хотел никого обижать»

Главный тренер «Торпедо» Николай Савичев подвел итоги матча 11-го тура РПЛ против «Факела» (2:2).

— Хорошая боевая игра как с нашей стороны, так и со стороны «Факела». Очень мужская игра, где никто не хотел уступать. В первом тайме соперник играл чуть поагрессивнее, чем мы, а во втором — уже мы попытались опустить мяч вниз и играть более качественно. Как итог — сравняли счет. Игра равная за исключением нескольких нюансов — судейство чуть пугает. Правила вроде одни, а их трактовки... Нам дают карточки, а «Факелу» нет. И немного напряженными выдались 15 минут в концовке, когда мы остались в меньшинстве.

— Почему получились такие два разных тайма в исполнении «Торпедо»?

— Нельзя сказать, что разные, просто в первом тайме соперник оказывал давление. Мы играли длинными передачами, подборами, но промахивались, а во втором — перестроились.

— Как тренерский штаб отреагировал на вторую карточку Стефана Шапича?

— Фол был. Мы предупреждали Стефана, что если «висишь на карточке», то вторую можно получить «на пустом месте». Но так получилось.

— Игорь Лебеденко провел на поле почти весь матч, в чем секрет его профессионализма?

— Вопрос прежде всего к нему. Ну, а со стороны — как он тренируется, как готовится к играм, и не только он, еще и Саша Рязанцев, — так они отдаются полностью на поле.

— Неприятное впечатление оставило празднование гола Игорем Смольниковым. Показалось, что он провоцировал болельщиков.

— Тяжело комментировать. Болельщики сами гудели, шумели непонятно на что... А тут у Игоря эмоции, сравнял счет. Там, кстати, был эпизод, когда в него кинули бутылку, а он взял ее, поблагодарил болельщиков, полил воду себе на голову. Его празднование не было провокацией. Он не хотел никого обижать. Может, наоборот, он поблагодарил болельщиков.