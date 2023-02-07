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Сегодня, 13:51

Главный тренер «Торпедо» Талалаев рассказал о состоянии своей команды на сборах в Турции

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев рассказал о том, как его команда тренируется на сборах в Белеке (Турция), а также сообщил, что никто из игроков и персонала клуба от землетрясений не пострадал.

«У команды все хорошо. Да, толчки были. Конечно, обеспокоено руководство клуба. А так, все идет в нормальном режиме, никто не пострадал. В том районе, где мы находимся, в районе Анталии — в Белеке толчки были не такими чувствительными. Все, кто переживает за «Торпедо», за нашу команду, за футболистов, можете быть спокойными, мы продолжаем работать и готовимся к завтрашним играм», — заявил Талалаев в видео-сообщении Telegram-канала клуба.

Завтра у московской команды состоится две игры против «Факела» и «Волгаря».

Также специалист выразил свои соболезнования пострадавшим при землетрясениях.

«Мы выражаем соболезнования всем, кто пострадал от этой трагедии», — добавил Талалаев.

Число погибших при землетрясении в Турции, по последним данным, составляет 3419 человек, раненых — 20534, обрушилось 5575 зданий.

Источник: https://t.me/torpedomoscow_fc/2784
Андрей Талалаев
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РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
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