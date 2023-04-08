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Сегодня, 16:49

Клотет о победе над «Факелом»: «Торпедо» может играть еще лучше»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет прокомментировал победу над «Факелом» (2:0) в 22-м туре РПЛ.

— Мы можем еще лучше. Сегодня добавили в организации. Все сегодня боролись, молодцы. Мы все — одна команда. Очень горд ребятами. Это первый большой шаг к нашему развитию. Это первая игра на ноль с ноября. Конечно, это добавляет оптимизма всей команде.

Когда я приехал на «Лужники», я понял, что это один из лучших стадионов, которые я видел в жизни. Поле идеальное, газон новый. На этом стадионе ты ощущаешь атмосферу футбола. Неважно, сколько фанатов приходят на игру, для меня большое наслаждение здесь тренировать. Это невероятная ответственность. «Лужники» шокируют. Будем прикладывать максимум сил, — сказал Клотет на пресс-конференции.

«Торпедо» с 13 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, эта победа стала для москвичей третьей в этом сезоне и первой для нового главного тренера Клотета.

РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Жозеп Клотет
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