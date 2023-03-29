Главный тренер «Торпедо» Клотет: «Артем Самсонов тренируется с нами, мы никого не отсекаем»

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет рассказал о возвращении в основу защитника команды Артема Самсонова.

— Артем Самсонов был переведен во вторую команду. Он вернется в основу?

— Артем Самсонов тренируется с нами, мы никого не отсекаем. Это важно, чтобы добиваться результата и решить задачу. Мне нравится его подход. Он и дальше будет тренироваться с командой.

Ранее «СЭ» сообщил, что защитники «Торпедо» Самсонов и Андрей Евдокимов вернулись в главную команду. До этого футболисты выступали в «Торпедо-2» из-за конфликта с бывшим тренером клуба Андреем Талалаевым.