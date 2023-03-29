Главный тренер «Торпедо» Клотет: «Моя семья тоже планирует переехать в Москву»

Новый главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет рассказал, планирует ли привезти семью в Москву.

— Удалось ли посмотреть Москву? Планируете перевезти сюда семью?

— На данный момент я приехал один. Прогулялся по Москве. Впечатлило, насколько это большой и красивый город. Узнал его историю и тоже был удивлен. Москва пережила много периодов, мне это интересно. Семья тоже планирует сюда переехать. Это красивый город, в него невозможно не влюбиться.

Московский клуб объявил о заключении контракта со специалистом 28 марта. По информации «СЭ», соглашение 45-летнего испанца с «Торпедо» рассчитано на 2,5 года.