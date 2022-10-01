1 октября, 21:43
Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от матча 11-го тура чемпионата России против «Локомотива» (4:2).
— Почему на последних минутах команда потеряла концентрацию?
— Мы сделали замены, мы должны были дать шанс другим игрокам. Трудно было предсказать удаление. После удаления мы перестали контролировать матч, перестали давить на фланги. Если в матчах против ЦСКА и «Ахмата» мы пропускали из-за стечения обстоятельств, то здесь такая ситуация, что игроки могли сыграть лучше.
— Было много упущенных моментов. Почему?
— Мы находимся внизу таблицы. Нам тяжело забивать. Но сегодня на выезде мы отличились четыре раза. Это хороший показатель. Моментов было много, много было времени для принятия решения у ворот соперника. Но у нас три очка, это важнее.
«Урал» набрал 7 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. «Локомотив» потерпел четвертое поражение подряд и занимает 12-е место (9 очков).
В следующем туре «Урал» 7 октября на своем поле примет «Химки».
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