Главный тренер «Урала» Гончаренко: «Мы не расстроены. «Спартак» и «Зенит» — это пища для размышлений»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал поражение команды от «Зенита» в 6-м туре РПЛ (0:4).

— Есть такие матчи, которые очень полезны в плане понимания, куда мы идем. Если кто-то думает, что мы сегодня очень расстроены — нет. Мы от этого оттолкнемся. Команда не должна повторять таких ошибок, как сегодня. Это только три очка, но пища для размышлений гораздо больше. Сложно что-то комментировать, игры в атаке сегодня у нас не было. То, где мы находимся в таблице — это для нас. Мы должны отталкиваться от того, что нам дальше делать. А «Спартак» и «Зенит» — это ваша пища для размышлений, — заявил Гончаренко.

— Не было желания сыграть закрыто и засушить игру?

— Сложно спорить, что игроки петербуржцев сильнее индивидуально, но что касается сыграть закрыто — важно было сыграть правильно. То, что мы делали в атаке — на самом деле ужасно. Мы не давали давления на защиту, позволяли центральным игрокам соперника разбегаться.

После матча 6-го тура «Зенит» набрал 13 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» с таким же количеством очков занимает третью позицию. В 7-м туре сине-бело-голубые сыграют с ЦСКА, а екатеринбургский клуб встретится с «Ахматом».