Гончаренко заступился за Помазуна после ошибок вратаря в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко заступился за вратаря своей команды Илью Помазуна, который допустил ряд ошибок в матче 6-го тура РПЛ против «Зенита» (0:4).

— Помазун в первых матчах очень часто выручал «Урал», а сегодня он начал выручать при 0:4. Сегодня не день Ильи?

— В таких случаях сложно выручать. Второй гол организовал я — позвал Итало, он не успел закрыть Кассьерру. Поэтому Помазун, Гончаренко и Бевеев — те люди, которые совершили сегодня индивидуальные ошибки.

«Урал» потерпел первое поражение в сезоне-2023/24. В следующем туре команда из Екатеринбурга сыграет против «Ахмата» 2 сентября.