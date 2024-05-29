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Сегодня, 19:42

Гончаренко взял на себя вину за игру «Урала» в матче с «Акроном»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко подвел итоги первого стыкового матча против «Акрона» (0:2) за сохранение места в РПЛ.

«Ребята, я понимаю, что у вас много вопросов, много негатива. Абсолютно по делу все. Наверное, важно отметить, что мы должны были найти очки в чемпионате, чтобы не попасть в стыковые матчи. В этом матче наша игра в атаке была очень плохой. Конечно, в этом случае всегда виноват тренер.

У ребят остается один вариант – есть еще 90 минут для того, чтобы из кожи вон вылезти и что-то сделать. Как весь чемпионат, у нас были взлеты и падения. Какие-то глобальные оценки мы делать не будем, но, еще раз скажу, попробуем сделать все возможное в ответном матче, чтобы исправить ситуацию», – сказал Гончаренко на пресс-конференции.

Ответная игра между командами пройдет на домашнем стадионе «Акрона» 1 июня. Начало – в 15.00 по московскому времени.

Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Акрон
ФК Урал
Виктор Гончаренко
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