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Сегодня, 21:08

Гончаренко после ничьей с «Пари НН»: «Четыре очка после двух туров — неплохой для нас результат»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал ничью с «Пари НН» (0:0) в матче 2-го тура РПЛ.

«(Обращаясь к журналистам) Даже по вашему настроению видно, что все хотели выиграть — мы тоже хотели выиграть. Если в целом оценивать старт, то 4 очка в двух домашних матчах, это неплохой для нас результат. Хотя, когда ты получаешь порцию уверенности, когда приучил болельщика, что можешь выиграть любого соперника — нам хотелось сегодня взять три очка.

Нам не хватило динамики в центре поля. Медленно и сумбурно действовали с мячом. Были моменты у Дмитриева, у Егорычева, хотелось бы, чтобы мы их выжали», — сказал Гончаренко на пресс-конференции.

«Урал» с 4 очками на данный момент занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» находится на 11-й строчке (1 очко).

РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Урал
Виктор Гончаренко
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