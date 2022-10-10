Гончаренко одержал 100-ю победу в РПЛ. Он 9-й тренер с таким результатом

Сегодня, 19:36
Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко одержал 100-ю победу в РПЛ. Юбилейной для белорусского специалиста стала победа над «Химками» (2:1) в 12-м туре чемпионата России.
Помимо Гончаренко сто побед в РПЛ одержали: Леонид Слуцкий (209), Курбан Бердыев (189), Юрий Семин (148), Валерий Карпин (119), Валерий Газзаев (115), Сергей Семак (105), Гаджи Гаджиев (102) и Рашид Рахимов (102).
Гончаренко возглавил «Урал» в августе этого года, подписав контракт на 2 года. Ранее он тренировал «Кубань», ЦСКА, «Уфу» и «Краснодар».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования