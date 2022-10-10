Гончаренко одержал 100-ю победу в РПЛ. Он 9-й тренер с таким результатом

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко одержал 100-ю победу в РПЛ. Юбилейной для белорусского специалиста стала победа над «Химками» (2:1) в 12-м туре чемпионата России.

Помимо Гончаренко сто побед в РПЛ одержали: Леонид Слуцкий (209), Курбан Бердыев (189), Юрий Семин (148), Валерий Карпин (119), Валерий Газзаев (115), Сергей Семак (105), Гаджи Гаджиев (102) и Рашид Рахимов (102).

Гончаренко возглавил «Урал» в августе этого года, подписав контракт на 2 года. Ранее он тренировал «Кубань», ЦСКА, «Уфу» и «Краснодар».