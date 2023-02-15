Гончаренко: «Важно, что большинство игроков «Урала» отработали полные сборы»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал игру команды в товарищеском матче против «Зенита» (1:1).

«Для нас это большая пища для размышлений. В матче была хорошая интенсивность. Понятно, что «Зенит» раскручивает тебя на то, чтобы ты максимально интенсивно играл. Мы понимаем, где у нас уязвимые места в обороне, над чем надо поработать. Это и стандарты, быстрый выход из обороны», — приводит слова Гончаренко пресс-служба клуба.

Также главный тренер «Урала» оценил зимние сборы и прогресс команды.

«Мы планомерно готовим команду к возобновлению сезона. Мы ничего не форсируем. У нас достаточно длительный этап подготовки. Важно, что большинство игроков отработали полные сборы. Да, не удалось сохранить Газинского и Сиссе, у них повреждения. Но это часть футбола, от этого никуда не деться. У нас остается еще одна игра, в которой есть возможность получить игровое время футболистам, которые мало сыграли с «Зенитом», — отметил Гончаренко.

Заключительный товарищеский матч «Урал» проведет 18 февраля против клуба из Армении «Арарат-Армения».