Гончаренко — о победе над «Балтикой»: «Иногда надо играть плохо, но победить»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Балтикой» (1:0) в 5-м туре РПЛ.

«Хотелось бы поздравить Екатеринбург с такой красивой датой — 300 лет. Хочу пожелать, чтобы было очень много улыбок у людей на улицах. Что касается игры, то очень хорошо провел сегодня игру Помазун. Он держал нас в игре. Потом мы реализовали пенальти и, к сожалению, очень глубоко сели, начали удерживать результат. Наверное, этого делать не стоило. Но в любом случае иногда надо сыграть плохо и победить. Это всегда важные очки», — приводит слова Гончаренко пресс-служба клуба.

«Урал» в пяти матчах РПЛ одержал четыре победы и один раз сыграл вничью. Команда Гончаренко с 13 очками занимает второе место в турнирной таблице.

В следующем туре РПЛ «Урал» сыграет с «Зенитом» 26 августа.