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Сегодня, 22:57

Гончаренко — о победе над «Балтикой»: «Иногда надо играть плохо, но победить»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Балтикой» (1:0) в 5-м туре РПЛ.

«Хотелось бы поздравить Екатеринбург с такой красивой датой — 300 лет. Хочу пожелать, чтобы было очень много улыбок у людей на улицах. Что касается игры, то очень хорошо провел сегодня игру Помазун. Он держал нас в игре. Потом мы реализовали пенальти и, к сожалению, очень глубоко сели, начали удерживать результат. Наверное, этого делать не стоило. Но в любом случае иногда надо сыграть плохо и победить. Это всегда важные очки», — приводит слова Гончаренко пресс-служба клуба.

«Урал» в пяти матчах РПЛ одержал четыре победы и один раз сыграл вничью. Команда Гончаренко с 13 очками занимает второе место в турнирной таблице.

В следующем туре РПЛ «Урал» сыграет с «Зенитом» 26 августа.

РПЛ
ФК Балтика
ФК Урал
Виктор Гончаренко
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 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
4
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
5
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
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 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
7
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
10
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
11
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
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 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
13
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
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 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
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18.08 19:30
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Динамо – ЦСКА
 2 : 1
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19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 1 : 1
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 4 : 0
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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