Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:10

Гончаренко: «Игра была очень агрессивная. Наверное, на игре «Ростова» сказалось отсутствие Байрамяна и Полоза»

Гончаренко доволен игрой «Урала» в матче с «Ростовом»
Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Ростовом» (2:1) в матче 13-го тура РПЛ.

«Игра была очень плотная, агрессивная. Мы понимали, что надо очень хорошо сыграть вверху и в подборах мяча. И «Ростов» тоже понимал, как против нас сыграть. Рад за ребят, потому что тот уровень ответственности, который есть на тренировках и играх не может не радовать, и то понимание, как мы действуем в атаке и обороне приносит удовлетворение на данным этапе.

Игра была ровная, наверное, в какой-то мере сказалось отсутствие Байрамяна и Полоза в «Ростове», но это, по большому счету, не наша проблема. А так ровно сыграли и достаточно качественно в защите.

Мы знали, что «Ростов» умеет правильно зарабатывать пенальти, не имею ввиду что-то плохое, я о том, что они умеют подставляться. Нам надо было здесь внимательно сыграть, но тем не менее два эпизода мы позволили им создать», — сказал Гончаренко в эфире «Матч Премьер».

«Урал» одержал третью подряд победу в РПЛ и набрал 13 очков. Команда поднялась на 11-е место в турнирной таблице.

РПЛ
ФК Ростов
ФК Урал
Виктор Гончаренко
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Спортивный директор «Ростова» считает, что судья убил команду в матче с «Уралом»
«Мы не можем играть против русских». Шведы грозят бойкотировать Кубок мира, но решать все за них будут в Америке
Умер исполнитель роли Хагрида в «Гарри Поттере» актер Робби Колтрейн
Подоляк заявил о поиске Украиной способа продолжить работу Starlink
Арестович заявил о пролившемся на Украину «золотом оружейном дожде»
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
Пименов считает, что главный тренер «Динамо» Йоканович не доработает до зимы
«Ростов» — «Урал»: видеообзор матча РПЛ
Карпин — о судействе в матче с «Уралом»: «Судья ничего не видел сегодня. Абсолютно ничего»
«Ростов» — «Урал»: Турбин ошибочно не удалил ростовчанина Миронова
Спортивный директор «Ростова» считает, что судья убил команду в матче с «Уралом»
Селихов отреагировал на продление контракта со «Спартаком»: «Я дома»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Селихов отреагировал на продление контракта со «Спартаком»: «Я дома»

Спортивный директор «Ростова» считает, что судья убил команду в матче с «Уралом»