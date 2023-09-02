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Сегодня, 17:47

Гончаренко — о поражении от «Ахмата»: «Игрокам «Урала» не хватило страсти и эмоций в атаке»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Ахмата» (0:1) в матче 7-го тура РПЛ.

«Игрокам не хватило страсти и эмоций в атаке для того, чтобы создать больше моментов. Вроде мы проводили какие-то атаки, они были осмысленными, но не хватало более дерзкого проникновения в штрафную. Нужно еще отметить, что и «Ахмату» мы ничего не дали сделать, потому что опасных моментов у наших ворот не было. Могу сказать, что где-то мы чуть-чуть не дорабатываем, потому что три игры подряд проиграли.

Надо продолжать работать, потому что та страсть, которая у нас есть, должна сохраняться и приумножаться. По-другому нам будет сложно одерживать победы», — приводит слова Гончаренко пресс-служба клуба.

«Урал» с 13 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В 8-м туре чемпионата России екатеринбуржцы встретятся с «Факелом» (17 сентября).

ФК Ахмат
ФК Урал
Виктор Гончаренко
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
10
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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