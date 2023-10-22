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РПЛ

Сегодня, 15:08

Гончаренко — о поражении от «Сочи»: «Урал» очень плохо начал и не смог вернуться в игру»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Сочи» (1:4) в матче 12-го тура РПЛ.

«Мы радовались после матчей с ЦСКА (2:1), «Спартаком» (3:2), но испить горечь поражений тоже надо. Мы очень плохо начали игру и не смогли в нее вернуться. С «Локомотивом» (2:2) тоже было плохое начало, но тогда удалось вернуться. Это и стало причиной поражения, а дальше уже путем замен, смены схем, пытались что-то сделать, но плохое начало не позволило изменить результат матча.

Сложно отвечать на какие-то вопросы, потому что много о чем можно сказать, а лучше все-таки где-то промолчать», — приводит слова Гончаренко пресс-служба клуба.

«Урал» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. В 13-м туре команда 29 октября встретится с «Динамо».

РПЛ
ФК Сочи
ФК Урал
Виктор Гончаренко
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