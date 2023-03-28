Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:10

Гончаренко: «Ни о каких победных сериях «Урала» мы не думаем»

Telegram Дзен

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко рассказал о подготовке команды к матчу с «Зенитом».

«Главная цель сборов — отшлифовать командное взаимодействие: атака, защита, стандартные положения, переходы. Здорово, что мы можем делать это в хороших условиях на хороших полях. С понедельника мы начали детальную подготовку к игре с лидером чемпионата. Мы понимаем, как против «Зенита» играть, и они знают, как играть против нас: не далее, как в феврале здесь же, в Дубае мы провели два спарринга друг против друга.

Весь вопрос в том, что мы должны использовать свои шансы и максимально нейтрализовать сильные стороны «Зенита». Поражение от «Динамо» забыто, и я еще раз хочу подчеркнуть, что ни о каких победных сериях мы не думаем. Наша цель — каждый отдельный эпизод каждого конкретного матча», — приводит слова Гончаренко пресс-служба екатеринбуржцев.

Матч «Зенит» — «Урал» состоится 1 апреля в рамках 21-го тура РПЛ в Санкт-Петербурге. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 48 очков за 20 туров. «Урал» с 25 очками располагается на 10-й строчке.

Источник: https://t.me/fc_uralEkb/7988
РПЛ
ФК Зенит
ФК Урал
Виктор Гончаренко
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Президент МОК Бах выступил за возвращение россиян на международные турниры в нейтральном статусе
МОК отложил решение по поводу участия россиян в Олимпийских играх в Париже
Черное кольцо образовалось в небе после хлопка в Строгино
Путин наградил медалью «За отвагу» спасшего детей мальчика из Брянской области
Украинские военные указали на почти полное окружение Артемовска ВС РФ
Подсмотрел — в скважину: какие данные собирал беспилотник США у Крыма
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: «Динамо» — «Сочи» «Факел» — ЦСКА и другие матчи
В «Зените» прокомментировали сообщения о массовой раздаче билетов на свои матчи
Романцев: «В моем «Спартаке» нашлось бы место Промесу»
Романцев: «Для «Спартака» наступило время, когда можно не заморачиваться подсчетом чужих очков»
Защитник ЦСКА Дивеев: «Я даже не знаю, до какого года рассчитан мой контракт с клубом»
Агент Дивеева заявил, что игрок вернется к тренировкам через полторы-две недели
«Пари НН» выразил доверие Горлову, но в случае поражения от «Локомотива» тренера могут отправить в отставку
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Торпедо» запретило Талалаеву давать комментарии СМИ на тему работы в клубе

Полузащитник сборной Ирака Рашид признался, что в будущем хотел бы играть в РПЛ