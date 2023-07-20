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Семак: «Фернандеса можно будет увидеть на футбольном поле уже в ближайших матчах»

Ана Горшкова
Корреспондент
Марио Фернандес.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал физическое состояние новичка команды Марио Фернандеса.

«Марио — профессионал. Конечно, время без игровой практики и игрового тонуса действительно добавляет определенные сложности, но его профессионализм и желание, с которым он работает, позволят увидеть его на футбольном поле уже в ближайших матчах. У него все для этого есть», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

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Фернандес подписал с «Зенитом» контракт до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на год.

Перед подписанием соглашения сообщалось, что у 32-летнего бразильца есть проблемы с лишним весом, но 18-июля пресс-служба «Зенита» опубликовала видео, в котором показала, сколько весит Фернандес. Также сам защитник опровергал информацию, что сине-бело-голубые откладывали объявление о его переходе из-за лишнего веса игрока.

В 1-м туре РПЛ сине-бело-голубые сыграют с «Пари НН» на выезде. Матч пройдет в субботу, 22 июля, начало — в 15.15 мск.

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Марио Фернандес
Сергей Семак
ФК Зенит
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