Радимов прокомментировал информацию об интересе итальянских клубов к Мостовому

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал информацию об интересе итальянских клубов к полузащитнику «Зенита» Андрею Мостовому.

Ранее Telegram-канал ZenitCafe сообщил, что «Верона», «Лацио», «Монца», «Сампдория», «Удинезе» и «Эмполи» проявляют интерес к 24-летнему россиянину.

«Мостовой — хороший игрок, — приводит слова Радимова «Спорт День За Днем». — Андрей здорово прогрессирует и еще находится в том возрасте, когда может прибавить. Поэтому такой интерес к нему логичен. Он скоростной футболист, работает на скорости и дриблинге, может завершать атаки. Такие игроки высоко ценятся».

По мнению тренера, высокая конкуренция с бразильскими игроками в петербургском клубе поспособствовали прогрессу полузащитника.

«Но здесь не столько прогресс, сколько уверенность в своих силах. У Мостового ее стало больше. Андрей больше поверил в себя, и это замечательно», — сказал он.

В нынешнем Мостовой забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи в 13 матчах за сине-бело-голубых. Его контракт с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до 30 июня 2024 года.