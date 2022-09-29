Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

29 сентября, 18:34

Радимов прокомментировал информацию об интересе итальянских клубов к Мостовому

Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал информацию об интересе итальянских клубов к полузащитнику «Зенита» Андрею Мостовому.

Ранее Telegram-канал ZenitCafe сообщил, что «Верона», «Лацио», «Монца», «Сампдория», «Удинезе» и «Эмполи» проявляют интерес к 24-летнему россиянину.

«Мостовой — хороший игрок, — приводит слова Радимова «Спорт День За Днем». — Андрей здорово прогрессирует и еще находится в том возрасте, когда может прибавить. Поэтому такой интерес к нему логичен. Он скоростной футболист, работает на скорости и дриблинге, может завершать атаки. Такие игроки высоко ценятся».

По мнению тренера, высокая конкуренция с бразильскими игроками в петербургском клубе поспособствовали прогрессу полузащитника.

«Но здесь не столько прогресс, сколько уверенность в своих силах. У Мостового ее стало больше. Андрей больше поверил в себя, и это замечательно», — сказал он.

В нынешнем Мостовой забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи в 13 матчах за сине-бело-голубых. Его контракт с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/radimov-latsio-zamechatelno-podoshel-by-mostovomu-on-gotov-k-chempionatu-italii
Андрей Мостовой
Владислав Радимов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
серия А
3
1
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей
Захарова призвала США признаться в причастности к авариям на СП
Союзные силы России и ДНР начали наступление под Бахмутом
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 11-й тур: «Зенит» — «Ростов», «НН» — «Спартак» и другие матчи
«Спартак» проиграет в Нижнем Новгороде, «Зенит» не победит в Санкт-Петербурге. Прогнозы на 11-й тур РПЛ
Промес — о победе над «Зенитом»: «Очень рад этому результату»
Литвинов: «Федун всегда рядом с нами! Мы очень счастливы, когда он радуется!»
Литвинов: «Абаскаль прав, присоединяюсь к его словам. Мы победили «Зенит» сегодня за счет веры»
Каманцев рассказал, возможно ли чтобы судьи выходили в микст зону после матчей
Круговой: «Спартак» забил свои моменты, а мы нет. Никакой недооценки соперника не было"
Материалы сюжета: Кубок России: групповой турнир РПЛ и отбор регионов
«Зенит» был эмоционально выхолощен». Семак и Абаскаль — о разгромной победе «Спартака»
Соболев после победы над «Зенитом» спросил у фанатов, какие есть дельфинарии в Астрахани
Каманцев ответил на вопрос о готовности «Краснодара» обратиться в органы по матчу с ЦСКА
Каманцев: «После каждого тура публиковать рейтинг судей мы не видим смысла»
Каманцев: «У Заремы Салиховой никогда не было официального статуса в «Спартаке»
Промес — о победе над «Зенитом»: «Очень рад этому результату»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Заседание по иску «Спартака» к Газизову о возвращении 88 миллионов рублей пройдет 18 октября

Олег Иванов предположил, что ждет «Спартак» без Федуна