Семак: «Считаю, мы заслуженно победили в непростом матче»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от победы команды в матче 13-го тура чемпионата России против «Нижнего Новгорода (3:0).
«По счету может показаться, что достаточно легко было. На самом деле, игра была непростая. Хорошо, что мы смогли забить два мяча в первом тайме, но прекрасно понимали, что были случаи, когда «НН» проигрывал после первого тайма и по ходу второго возвращался в игру. У команды есть характер. Несмотря на то, что после третьего мяча отдали инициативу, местами играли не так активно, как хотелось бы. Тем не менее, считаю, мы заслуженно победили в непростом матче. Результат для нас положительный, будем готовиться к следующему матчу», — приводит слова Семака пресс-служба официального сайта клуба.
Сине-бело-голубые, набрав 33 очка, продолжают лидировать в турнирной таблице РПЛ. Команда из Нижнего Новгорода занимает 11-е место (13 очков).
24 октября команда Семака сыграет с «Сочи». Начало матча — в 20:00 по московскому времени.
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