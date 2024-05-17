Семак: «Нам нужно думать только о своей игре, на этом мы и делаем акцент»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отметил, что во время заключительных туров РПЛ сине-бело-голубым важно сосредоточиться исключительно на своей игре.

В 29-м туре чемпионата России «Зенит» сыграет на выезде против «Ахмата». Матч пройдет 19 мая и начнется в 19.00 по московскому времени.

«Мы находимся в ситуации, когда нам нужно сделать все, что мы можем, именно мы. Неважно, как будут играть соперники — и в этом туре, и в следующем. Чтобы оставаться в числе претендентов и бороться за победу в чемпионате, нам нужно думать о своей игре. На этом мы делаем акцент», — приводит пресс-служба петербуржцев слова Семака.

На данный момент «Зенит» с 51 очком занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Команда из Санкт-Петербурга отстает от лидирующего «Динамо» на 2 очка.