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Сегодня, 17:47

Главный тренер «Зенита» Семак назвал сложным матч против «Сочи»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил матч 16-го тура РПЛ против «Сочи» (3:0). По его мнению, команда провела второй тайм лучше, чем первый.

— Все матчи сложные, особенно после паузы на сборные. Всегда есть сомнения, кто в каком состоянии приедет после сборных, поэтому нужно очень внимательно относиться к определению состояния игроков, которые выходят. Сегодня матч получился достаточно сложным, в первом тайме у нас мало что получалось в атаке, слишком медленно играли, на мой взгляд. В следствие этого остроты было немного. «Сочи» оборонялся низко и количеством, и качеством, успевали перекрывать все зоны, не позволяли нам создавать моменты с игры. Хорошо, мы забили со стандарта. Этот гол немного раскрыл игру. Второй тайм был более открытым: у нас было больше моментов, больше пространства, больше ситуаций, чтобы создавать моменты. И второй тайм в этом контексте выглядел совсем по-другому. Что касается опасных моментов у ворот «Сочи», смогли еще забить и еще были моменты. Сыграли гораздо острее и соблюли баланс в обороне, сыграли достаточно неплохо. Второй тайм мне понравился больше, первый получился скомканным и тягучим.

«Зенит» набрал 33 очка и возглавил турнирную таблицу РПЛ. «Сочи» с 10 очками идет на последнем месте в чемпионате России.

В 17-м туре сине-бело-голубые сыграют с «Локомотивом», а сочинская команда — с «Крыльями Советов».

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Сочи
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