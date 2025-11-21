Видео
Сегодня, 13:36

Семак: «Потеря Педро для «Зенита» существенна, так же, как и потеря Боселли для «Пари НН»

Павел Лопатко

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил кадровые потери своей команды и «Пари НН».

«Педро у нас — это игрок, который провел больше всего минут на футбольном поле. Это говорит о том, что он стал одним из лидеров, если не лидером нашей команды. Конечно, эта потеря существенна, так же, как и потеря Боселли, который играет важную роль в игре «Пари НН», — цитирует Семака клубная пресс-служба.

18-летний бразильский нападающий Педро в сезоне-2025/26 в 20 матчах во всех турнирах за «Зенит» забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

26-летний уругвайский нападающий «Пари НН» Хуан Боселли в 18 матчах забил 8 голов.

Матч «Пари НН» — «Зенит» пройдет 23 ноября. Игра начнется в 15.15 по московскому времени.

Источник: ФК «Зенит»
1

  • Slim Tallers

    Брешет. У Пари один классный игрок,и это Боселли. А у Зенита вся команда звёздная.

    21.11.2025

    Сергей Семак
    ФК Зенит
    ФК Пари НН (Нижний Новгород)
    Педро (Зенит)
