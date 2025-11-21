Сегодня, 13:21
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил соперника по предстоящему выездному матчу 16-го тура РПЛ.
«Пари НН» — как раз команда, которая все свои очки взяла в домашних матчах. И по тем матчам, которые они играли против всех клубов без исключения, команда смотрелась очень хорошо», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».
По словам Семака, в «Пари НН» умеют прессинговать и играть в хороший контрпрессинг.
Матч «Пари НН» — «Зенит» пройдет 23 ноября. Игра начнется в 15.15 по московскому времени.
fan_89
Сергей Богданович, пожалуйста, подайте зимой в отставку. Вы уже не тянете тренировать Зенит и сильно устали.
21.11.2025