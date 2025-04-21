Сегодня, 14:35
«Зенит» дома обыграл «Химки» (1:0) в матче 25-го тура РПЛ.
Победа над подмосковным клубом стала для Сергея Семака 150-й в чемпионатах России в должности главного тренера. 49-летний специалист оказался седьмым человеком, которому удалось добраться до этой отметки.
Рекорд высшего дивизиона удерживает Юрий Семин, а больше 200 раз выигрывали также Валерий Газзаев, Леонид Слуцкий и Олег Романцев. Кстати, по проценту успешных встреч Семак (60,24) в этой компании второй — с небольшим отставанием от Романцева (60,96).
|
Тренер
|
Клубы
|
Матчи
|
Победы
|
% побед
|
1. Юрий Семин
|
Локомотив, Динамо, Мордовия, Анжи, Ростов
|
622
|
308
|
49,52
|
2. Валерий Газзаев
|
Динамо, Алания, ЦСКА
|
485
|
247
|
50,93
|
3. Леонид Слуцкий
|
Москва, Кр.Советов, ЦСКА, Рубин
|
416
|
209
|
50,24
|
4. Олег Романцев
|
Спартак, Сатурн, Динамо
|
333
|
203
|
60,96
|
5. Курбан Бердыев
|
Рубин, Ростов, Сочи
|
442
|
191
|
43,21
|
6. Александр Тарханов
|
ЦСКА, Торпедо, Крылья Советов, Сатурн, Терек, Урал
|
429
|
160
|
37,30
|
7. Сергей Семак
|
Зенит, Уфа
|
249
|
150
|
60,24
|
8. Валерий Карпин
|
Спартак, Ростов
|
324
|
146
|
45,06