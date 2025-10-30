Видео
30 октября, 15:14

Семак — о персональной опеке Батракова: «Футбол сейчас изменился, игроки действуют на поле немножко по-другому»

Павел Лопатко

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча 14-го тура чемпионата России с «Локомотивом» ответил на вопрос о том, будут ли особенно играть против нападающего Алексея Батракова.

«Я, наверное, не вспомню ни одного случая за последние десятки лет, когда к кому-то кого-то приставляли, кто-то играл персонально с кем-то. Футбол сейчас изменился, и я думаю, что игроки действуют на поле немножко по-другому (улыбается)», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

В сезоне-2025/26 Батраков в 17 матчах за «Локомотив» забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи.

Источник: ФК «Зенит»
6

  • lvb

    Биткин, Питкин.. Одна "барабина") Ноунейм с придурью, откель выполз, с "Одноклассников"? Ищи оппонентов по себе, сюда не лезь, здесь клоунов со второй попытки посылают, грубо и брутально. Гуляй, рванина)

    31.10.2025

  • Petr Bitkin

    Батракова я тоже проклял. За очевидное тяготение в "Спартак". Уголовщина.

    30.10.2025

  • Petr Bitkin

    Семак тоже изменился.

    30.10.2025

  • lvb

    Ахахаха. Батраков Семаку это на поле припомнит)

    30.10.2025

  • Petr Bitkin

    Я б на на это всё плюнул и отдался жене, детям :)

    30.10.2025

  • Petr Bitkin

    Легенда наоборот.

    30.10.2025

