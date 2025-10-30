Семак — о персональной опеке Батракова: «Футбол сейчас изменился, игроки действуют на поле немножко по-другому»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча 14-го тура чемпионата России с «Локомотивом» ответил на вопрос о том, будут ли особенно играть против нападающего Алексея Батракова.

«Я, наверное, не вспомню ни одного случая за последние десятки лет, когда к кому-то кого-то приставляли, кто-то играл персонально с кем-то. Футбол сейчас изменился, и я думаю, что игроки действуют на поле немножко по-другому (улыбается)», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

В сезоне-2025/26 Батраков в 17 матчах за «Локомотив» забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи.