30 октября, 15:14
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча 14-го тура чемпионата России с «Локомотивом» ответил на вопрос о том, будут ли особенно играть против нападающего Алексея Батракова.
«Я, наверное, не вспомню ни одного случая за последние десятки лет, когда к кому-то кого-то приставляли, кто-то играл персонально с кем-то. Футбол сейчас изменился, и я думаю, что игроки действуют на поле немножко по-другому (улыбается)», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».
В сезоне-2025/26 Батраков в 17 матчах за «Локомотив» забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи.
lvb
Биткин, Питкин.. Одна "барабина") Ноунейм с придурью, откель выполз, с "Одноклассников"? Ищи оппонентов по себе, сюда не лезь, здесь клоунов со второй попытки посылают, грубо и брутально. Гуляй, рванина)
31.10.2025
Petr Bitkin
Батракова я тоже проклял. За очевидное тяготение в "Спартак". Уголовщина.
30.10.2025
Petr Bitkin
Семак тоже изменился.
30.10.2025
lvb
Ахахаха. Батраков Семаку это на поле припомнит)
30.10.2025
Petr Bitkin
Я б на на это всё плюнул и отдался жене, детям :)
30.10.2025
Petr Bitkin
Легенда наоборот.
30.10.2025