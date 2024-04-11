Семак: «Матч с «Краснодаром» действительно важный, игроки сами это прекрасно понимают»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил важность матча 24-го тура РПЛ с «Краснодаром».

«Матч действительно важный, игроки сами это прекрасно понимают. Дополнительно акцентировать внимание не нужно. Конечно, эта игра очень важна, но важность этого матча не отменяет важности других. Впереди у нас восемь игр в чемпионате, за победу в каждой дается три очка», — приводит пресс-служба клуба слова Семака.

Также он ответил на вопрос о том, какого футбола ждать от сине-бело-голубых в этой встрече.

«Посмотрим. Непросто предсказать, как сложится игра. Мы всегда стараемся играть в интересный и красивый футбол, но многое зависит от того, как действует соперник», — добавил тренер.

Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдет 13 апреля и начнется в 17.00 по московскому времени. На данный момент петербуржцы возглавляют турнирную таблицу чемпионата России с 44 очками. «Быки» располагаются на второй строчке, отставая от сине-бело-голубых на 1 очко.