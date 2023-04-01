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Сегодня, 21:28

Семак о победе над «Уралом»: «Провели хороший матч в плане движения, борьбы»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Уралом» (2:0) в матче 21-го тура РПЛ.

— Победы очень редко, когда даются легко. Сегодня как раз такой день, когда хорошая команда нам противостояла. Тем не менее, думаю, сегодня мы провели хороший матч в плане качества игры, движения, борьбы. Конечно, нужно забивать раньше, потому что не важно, как ты играешь, сколько создаешь моментов. Если это не притворяется в забитые мячи, это вносит определенную нервозность, времени становится больше и вероятность ошибки возрастает. В целом, я игрой доволен, играли хорошо против хорошо организованной и крепкой команды, которая одна из лучших в нашем чемпионате по единоборствам, движениям. Достаточно крепкая команда во всех аспектах. То, что хотели увидеть, мы увидели. Рад за ребят, которые вышли, сыграли хороший матч и заслуженно победили.

— Понятно, что прямой замены Барриосу нет в команде. В последнее время мы видели, как на этой позиции играет Кузяев, Дуглас, Вендел. Почему сегодня решили сыграть именно с Венделом в роли опорника, и чем вас не устраивал вариант с Дугласом в этой роли?

— Что касается Дугласа, он нам нужен и слева и в центре. Но последние матчи, которые Дуглас играл в центре, и матч с ЦСКА — не настолько уверенно играл, как нам хотелось бы. Мы его дергаем с его позиции с той, на которой он привык играть, теряем в атаке немного. Сыграл на этой позиции Далер, но его мы хотим видеть ближе к чужим воротам, потому что он хорошо двигается, врывается, много мячей подбирает. Мы понимаем, что и ему, наверное, привычнее играть именно в этой позиции, чтобы было пространство, куда можно было бы бежать. Он игрок, который может забить. Вендел очень хорошо работает с мячом и с тем количеством игрового времени, которое мы контролировали мяч, Вендел на мой взгляд справился, сыграл очень хорошо. Клаудиньо в привычной своей позицией играл, когда нужно опускался для развития атаки, где нужно завершал. В этом отношении наша центральная ось сегодня справилась. Почему ставим — много факторов есть. Ярко выраженного сменщика Барриоса нет, пробуем разные варианты в зависимости от соперника, состояния игроков, от того, что мы хотим видеть на футбольном поле.

— Первую замену вы провели на 70-й минуте, почему не раньше? Ведь все игроки атаки были готовы сегодня.

— Мы играли хорошо, создавали моменты, но не хватило забитого мяча. Матео Кассьерра действует достаточно полезно, но к сожалению, для нападающего важно в плане уверенности забивать мячи. Плюс вы знаете, что Ваня Сергеев пропустил практически три недели. 20-30 минут сегодня — это то время, которое он мог сыграть. Другие атакующие позиции — Андрей Мостовой хорошо двигался, Малком хорошо двигался. Замены были, чтобы немного изменить игру, дать Малкому немного свободнее перемещаться с выходом Мантуана. Что касается Вани, то тут замена по позиции.

— В первом тайме «Зенит» играл несколько однообразно, большинство атак шло через левый фланг. Почему корректировки были внесены только в перерыве? Тогда и игра стала интереснее, голы пришли даже с другой стороны. В первом тайме все ожидали, что усилия Клаудиньо и левого фланга принесут результат.

— Как раз у нас один гол пришел с одного фланга, другой — с другого фланга. Поэтому касаемо крена на левый фланг в первом тайме, то естественно, здесь позиция того же Клаудиньо, который чаще принимал между линиями. Далер был чуть выше, он искал момент с другого фланга, свободные зоны, которые были. Их было очень мало, «Урал» оборонялся очень низко. Тем не менее, несмотря на то, что крен был в одну сторону, и первый тайм был хорош в нашем исполнении на мой взгляд. Были хорошие подходы, моменты, не хватало только забитых мячей. Не думаю, что во втором играли лучше, чем в первом. Это тот матч, где на протяжении всей игры, за исключением концовки, когда «Уралу» нечего было терять, они шли большими силами в атаку. Тем не менее, на протяжении всего матча мы достаточно уверенно контролировали ход игры.

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Урал
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