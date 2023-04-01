Семак: «Когда Кассьерра забьет, он почувствует уверенность и раскрепостится»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре нападающего Матео Кассьерры в сезоне-2022/23.

— Вы упомянули про Матео. Вы ни раз говорили, и когда Азмун долго не забивал, и когда Дзюба, что нападающим придут голы, ничего страшного. Но Кассьерра не забивает уже 21 тур чемпионата России. Не беспокоит ли вас это, в чем могут быть трудности и как придать эту уверенность, о которой вы говорите?

— Уверенность придет только тогда, когда он забьет, — передает слова Семака корреспондент «СЭ» Георгий Горностаев. — Он почувствует ее, раскрепостится. А насколько меня это напрягает — нет, не напрягает. Думаю, количество мячей и моментов, которые мы создаем, нас устраивает. Но для него лично, для его уверенности, конечно важно забивать мячи. Нас это не напрягает. По количеству моментов и забитых мячей у нас показатели неплохие. Но для него действительно это важно, потому что каждую следующую игру он может переживать. Парень очень скромный, ему очень хочется, чтобы он почувствовал эту уверенность. В таких случаях, как говорят, прорвет и прорвет в самый нужный момент. Мы верим во всех наших игроков, все стараются и работают, несмотря на то, что кто-то играет больше, кто-то меньше. В плане конкуренции и здорового коллектива все ребята молодцы.