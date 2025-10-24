Семак: «Любая позиция требует постоянного мониторинга игроков, которые могут усилить «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос по поводу необходимости усиления состава команды.

«Любая позиция абсолютно требует постоянного мониторинга тех игроков, которые могут прийти, заменить или усилить игру нашей команды. Конечно, мы ждем не только нападающих, но и другие позиции. Завтра придет игрок и скажет, что хочет уйти. Мы его отпускаем и должны иметь игрока, который придет на его место. То же самое и с нападающими. Думаю, конкуренция никому никогда не мешала. В любом случае играют сильнейшие», — приводит пресс-служба сине-бело-голубых слова Семака.

«Зенит» набрал 23 очка за 12 туров и располагается на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата России. В воскресенье, 26 октября, питерская команда дома сыграет против московского «Динамо». Начало матча — в 17.30 мск.