Семак: «Может быть и хорошо, что проиграли, чтобы фон мнимой легкости побед улетучился»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:2) в 10-м туре РПЛ.

«Что значит это поражение? Сезон еще длинный, и сейчас мы на одно очко уступаем. Вся борьба впереди. Конечно, мы это понимаем. Сегодня мы проиграли. К сожалению, упустили первое место. Значит, дальше нужно работать, чтобы вернуться в лидеры. Кардинально ничего не изменилось. Может быть и хорошо, что проиграли, чтобы фон мнимой легкости побед улетучился, и мы продолжили работать так, как мы это обычно делаем», — цитирует Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

«Зенит» потерпел первое поражение в сезоне. Команда Сергея Семака с 23 очками — на третьей строчке.