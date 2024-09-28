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Сегодня, 22:55

Семак: «Может быть и хорошо, что проиграли, чтобы фон мнимой легкости побед улетучился»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:2) в 10-м туре РПЛ.

«Что значит это поражение? Сезон еще длинный, и сейчас мы на одно очко уступаем. Вся борьба впереди. Конечно, мы это понимаем. Сегодня мы проиграли. К сожалению, упустили первое место. Значит, дальше нужно работать, чтобы вернуться в лидеры. Кардинально ничего не изменилось. Может быть и хорошо, что проиграли, чтобы фон мнимой легкости побед улетучился, и мы продолжили работать так, как мы это обычно делаем», — цитирует Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

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«Зенит» потерпел первое поражение в сезоне. Команда Сергея Семака с 23 очками — на третьей строчке.

Источник: ФК Зенит
Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар

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