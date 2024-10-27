Семак о судействе в матче с «Локомотивом»: «Бесполезно говорить об этом и не хочется»

27 октября, 23:01
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал судейство в матче против «Локомотива» (1:1) в 13-м туре РПЛ.
— Сергей Богданович, сейчас обсуждается момент с потенциально второй желтой карточкой Батракову, когда он нарушил правила. Как это выглядело вашими глазами? Все-таки, может быть, стоило его удалять, на ваш взгляд?
— Это вопрос судейский — что, чего, как... — цитирует Семака пресс-служба «Зенита». — Это трактовки. Уровень борьбы — у меня с первых минут возникли вопросы, за что даются и за что не даются карточки. Поэтому, судейство в стороне — бесполезно говорить на эту тему, да и не хочется. Давайте про игру. Она была хорошей.
«Зенит» прервал пятиматчевую победную серию во всех турнирах. Питерцы набрали 30 очков, но остались на второй позиции в РПЛ, уступая лидирующему «Краснодару» (30) по дополнительным показателям. При этом у «быков» еще одна игра в запасе. «Локомотив» с 28 баллами располагается на третьей строчке.