Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

27 октября, 23:01

Семак о судействе в матче с «Локомотивом»: «Бесполезно говорить об этом и не хочется»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал судейство в матче против «Локомотива» (1:1) в 13-м туре РПЛ.

— Сергей Богданович, сейчас обсуждается момент с потенциально второй желтой карточкой Батракову, когда он нарушил правила. Как это выглядело вашими глазами? Все-таки, может быть, стоило его удалять, на ваш взгляд?

— Это вопрос судейский — что, чего, как... — цитирует Семака пресс-служба «Зенита». — Это трактовки. Уровень борьбы — у меня с первых минут возникли вопросы, за что даются и за что не даются карточки. Поэтому, судейство в стороне — бесполезно говорить на эту тему, да и не хочется. Давайте про игру. Она была хорошей.

«Зенит» прервал пятиматчевую победную серию во всех турнирах. Питерцы набрали 30 очков, но остались на второй позиции в РПЛ, уступая лидирующему «Краснодару» (30) по дополнительным показателям. При этом у «быков» еще одна игра в запасе. «Локомотив» с 28 баллами располагается на третьей строчке.

Источник: ФК Зенит
Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Идеальная контратака хозяев, спаситель Батраков и слишком грубая ничья. Что случилось в матче «Зенит» - «Локомотив»
Задержаны двое из четырех пропавших осужденных из исправительного центра в Забайкалье
Глава Бундесбанка заявил о начале упадка немецкой экономики с весны 2022 года
Медведев сыграет на «мастерсе» в Париже после скандала в 2023 году
Медведь покусал лыжника на Камчатке во время тренировки
Актер из сериала «Сваты» Максим Шпаковский умер после ДТП в Севастополе
Материалы сюжета РПЛ, 13-й тур: «Зенит» — «Локомотив» и другие матчи
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
Где максимум у этого «Локо» и кто остановит Батракова? Галактионов создал реального конкурента «Зенита»
Семак: «Караваев готов, но на сегодняшний день Мантуан хорошо выглядит на этой позиции»
Семак — о Соболеве: «Расстройство вызывают не конкретные игроки, а результаты команды»
Галактионов: «Самошников набрал очень хорошую форму»
Семак объяснил обратную замену форварда Артура в матче с «Локомотивом»
Сегодня
Вчера
Неделя