Главный тренер «Зенита» Семак: «Нам хотелось бы понимать протокол ВАР»

Судейство
24 октября, 15:40
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о том, удалось ли ему получить объяснение по поводу эпизода с отменой гола полузащитника команды Вендела после ВАР-проверки в матче 12-го тура чемпионата России с «Сочи» (3:0).
28-летний бразилец забил на 23-й минуте игры, однако после подсказки ВАР главный арбитр Егор Егоров отменил гол, так как нападающий «Зенита» Матео Кассьерра находился в штрафной «Сочи» в момент удара от ворот.
«Я думаю, у вас тоже нет ответа на этот вопрос, у нас тоже. Я в прессе видел высказывание одного арбитра, другого. И один говорит одно, второй — другое. И вчерашний матч Лиги Европы, поскольку мы случайно обратили внимание... «Лион» — «Базель», 0:0 счет. И даже более явная ситуация, где гол был засчитан и ВАР не вмешивался. Также мы видели еще много засчитанных мячей после аутов, когда игрок касается линии при вбрасывании, что тоже делать нельзя. Это не перебрасывают, не пересматривают, даже тогда, когда эти моменты заканчиваются забитыми мячами. Если из этой логики исходить, то любой блок и любой фол до введения мяча должен тоже просматриваться. Конечно, много решений, которые нам хотелось бы понимать, понимать протокол ВАР, понимать, судят ли судьи или нет. Это должны объяснять представители судейского корпуса», — приводит пресс-служба сине-бело-голубых слова Семака.
В воскресенье, 26 октября, «Зенит» на своем поле сыграет с московским «Динамо» в матче 13-го тура РПЛ. Питерская команда с 23 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. У «Динамо» 16 баллов и восьмая строчка.
trops57
Судья, который не может принять решение даже с помощью, плохой судья. Места на поле ему не должно быть
26.10.2025
trops57
Для тех кто любит долго смотреть, дорога в театр, музей. В футболе надо мгновенно принимать решение. Игроков держит в нормах правил, судья. Судью, должны контролировать другие правила
26.10.2025
andy1962
Cережа, даже не пытайся . Никто еще не смог понять то, что понять невозможно. И во всем мире так. Как ты отличишь попадание мяча в кисть, локоть или плечо? У нас пенальти ставят даже тогда , когда мяч прилетает сзади в локоть, игроку бегущему строго лицом к воротам и не видящему мяч. ВАР -зло.
24.10.2025
Gordon
Что за бред? :)
24.10.2025
Gordon
А если игроки ошибаются, они не должны проходить переаттестацию и до её окончания не играть? Насчёт просмотров - если у нас до си пор возможно без объяснения причин судьям обрубать карьеры, то, конечно, часто смотрят долго. Просто решать этв проблему надо иначе.
24.10.2025
alexb2025personal
Все время говорят о "явной ошибке". Но, если ВАР просматривает больше 30, максимум 60 секунд, то даже, если и есть ошибка, но она не явная. И вообще-то из этого надо исходить. Смотрит ВАР 2 минуты, судьям на ВАР надо ставить двойку. (И удалять). В хоккее есть удаления за задержку игры. Тут тоже задержка игры, но судьями.
24.10.2025
trops57
В принципе, ВАР должен быть последней инстанцией в принятии решения, ЕСЛИ СУДЬЯ В ПОЛЕ НЕ ПРИНЯЛ решение.Не должно быть профсоюзных собраний между судьями на ВАР и судьёй в поле. Если судья в поле и судьи на линии ошибаются, они должны проходить переаттестаци и до ее окончания не судить игры. Если гоавный судья добавляет до 10 мин и более, то он не справился с судейством.. Часто приходится наблюдать, что рассматрение ВАР проходит по 6-7 мин, ещё игроки катаются по полю по 4-5 мин а судья добавляет 3 минуты. А бывает наоборот, нет задерже, а судья добавляет 9 мин.. Судьи стали главными на поле, а не футболисты
24.10.2025
trops57
Это даже не так важно, как то, кто вообще понимает протокол ВАР?
24.10.2025