Семак: «Все ждут нашей ошибки. Сегодня получилось, что дождались»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал причины поражения в матче 16-го тура РПЛ от «Ахмата» (1:2).
«Пропущенные мячи — это всегда ошибки. Очень плохо сыграли в обороне, за что и поплатились.
Во втором тайме играли хорошо, но одного мяча не хватило для того, чтобы набрать очки.
Замена Чистякова? Неуверенно смотрелся, не пошла у него игра.
Все в чемпионате ждут нашей ошибки. Сегодня получилось, что дождались», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».
Поражение от «Ахмата» стало для «Зенита» первым в текущем сезоне в чемпионате России. Команда Сергея Семака продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя «Спартак» на 6 очков.
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