Семак: «Что касается второго пропущенного гола, там Чистяков виноват на все сто»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал причины поражения в матче 16-го тура РПЛ от «Ахмата» (1:2).

— К сожалению, начало матча повлияло на ход всей игры. Первый тайм мы просто провалили, действовали безобразно в обороне. Во втором тайме, на мой взгляд, мы отыграли хорошо. Но забитого мяча не хватило даже для ничьей. Нужно было забивать больше. Моменты были, но, к сожалению, сегодня не получилось. Будем готовиться к следующему матчу.

— Что произошло в первые 10 минут. Как вы себе объясняете произошедшее?

— Надо посмотреть. И тогда уже сделать какие-то выводы. На тех скоростях, на которых мы играли в обороне, как мы перестраивались, это было со стороны достаточно тяжелое зрелище. Что касается второго пропущенного гола, там Дима виноват на все сто. Что касается других моментов, тут не только он. К сожалению, сегодня по какой-то причине Дима выглядел очень неуверенно. Но и вся линия обороны позволяла сопернику слишком много пространства за спиной. Не вовремя перестраивались. В атаке не хватало остроты. Во втором тайме было больше моментов. По качеству игры первым таймом мы абсолютно недовольны. Второй тайм был хорошим с точки зрения качества игры. Но этого не хватило для достижения положительного результата.

— Вы сказали, что Чистяков не очень смотрелся. Причиной может быть отсутствие игрового тонуса?

— Он же хорошо смотрелся 45 минут прошлой игры. В этой игре не так хорошо, как нам хотелось.

— Не слишком ли запоздалыми были замены в концовке?

— Думаю, ход матча, тот рисунок игры не требовал больших изменений. Все равно давление оказывали, моменты создавали. И своя игра смотрелась. Конечно, ждали, что можем забить мяч. Выпустили свежих игроков для того, чтобы добавить энергии и сил в концовке.